南米コロンビアで21日、大統領選挙の決選投票が行われ、アメリカのトランプ大統領を信奉する極右候補の「勝利が確実」と報じられました。決選投票は、極右のデラエスプリエジャ候補と、現職ペトロ大統領の盟友で左派のセペダ候補による対決となり、速報値で開票率99.99%の時点でデラエスプリエジャ候補がリードしています。ただ、ペトロ大統領は不正行為があったとSNSに投稿、結果を認めないとしています。今後、公式な集計作業が