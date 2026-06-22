お笑いコンビ・銀シャリの鰻和弘が22日までに自身のインスタグラムを更新。取得を報告した資格に反響が寄せられている。【写真】本名も明かす…「すごすぎます!!!」と反響！資格取得を報告した銀シャリ鰻和弘鰻は「航空特殊無線技士になりました。無線従事者です。【じゅうじしゃ】って響きがカッコよく、言いたくなります」と航空特殊無線技士の免許をアップした。「これで小型飛行機に1人で乗る資格を得ました。いよいよです