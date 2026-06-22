イギリスのスターマー首相が、22日にも辞意を表明する見通しだと複数の現地メディアが報じました。現地メディアは21日、スターマー首相が早ければ22日にも辞意を表明する見通しだと報じました。スターマー首相は「有力な後任候補」と目されるマンチェスターの市長、アンディ・バーナム氏が今月、イギリス中部での下院補選で勝利した際に「決して辞任せず、いかなる党首選にも立ち向かう」と主張していました。しかし一転、辞任を求