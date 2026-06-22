松本洋平文部科学相松本洋平文部科学相は22日の閣議後記者会見で、東京都北区の区立滝野川第三小で発生した火災を受け、全国の教育委員会などに対し、防火設備の確認や避難訓練の実施といった安全管理体制の点検を速やかに求める考えを示した。「スピード感を持ち必要な取り組みを進める」とした。松本氏は今回の火災に「ひさしの上に児童が避難するなど危機的な状況だった」との認識を示し、警察や消防による出火原因の調査を