22日、愛媛県の中村時広知事は記者団の取材に応じ、県が開発したかんきつ新品種「紅プリンセス」が中国へ流出した疑いがある問題について、国と県が一体となって調査に取り組む方針を示した。【映像】「悔しい」思いの背景を明かす愛媛県知事中村知事はまず、農林水産省への要請について「ルール上から言えば、県が調査をしっかりやるということは最低条件。ただ今回は国境を越えて、しかも中国という国との問題。これまでもい