お笑いコンビ「EXIT」の兼近大樹（35）が21日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）に出演。人気俳優のかつての姿に驚く場面があった。同番組には、俳優の小栗旬がゲスト出演。MCの満島真之介は「小栗さんの腕とか見てみ？」とその体格に触れ、「もともとめっちゃ細かったじゃないですか、それこそGTOの」と、1998年放送の人気ドラマ「GTO」シリーズを挙げた。これに兼近は「GTO！