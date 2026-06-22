10億円分以上の金塊を人形のなかに隠し、密輸しようとしたとして、中国籍の会社役員ら6人が逮捕されました。警視庁によりますと、中国籍の周建軍容疑者ら男女6人はことし1月、金塊およそ49キログラム、10億7500万円相当をマネキンのような人形の骨格のなかに隠して中国から密輸し、消費税などおよそ1億1000万円の支払いを免れようとした疑いがもたれています。周容疑者らは実際には金塊の入った人形を「マネキン」と申告して、密輸