◇MLB オリオールズ12-1ドジャース(日本時間22日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が7回に代打を送られ途中交代。試合後にロバーツ監督が理由を説明しました。この日は投手陣が崩れ、序盤にリードを許す展開となったドジャース。先発のエメ・シーハン投手が4回途中6失点で降板すると、リリーフ陣もつかまり、計15安打、12失点、4被弾を浴びるなど、12失点を喫しました。大谷選手は第1打席に四球、第2打席に安打を放