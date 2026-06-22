22日朝、大館市柄沢の畑でクマが目撃されました。近くには高校もある住宅街で、警察が注意を呼びかけています。大館警察署の調べによりますと、22日午前7時10分ごろ、大館市柄沢字狐台の畑にクマ1頭がいるのを、80代の女性が、自宅の窓から目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。近くの民家までは約20メートル、大館鳳鳴高校の定時制課程の校舎まで約150メートルの場所です。また、県のツ