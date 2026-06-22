契約社員の正社員登用試験と派遣スタッフの新規契約が中止にAさん（関東在住、40代、会社員）は営業として、日々の受注管理や請求書作成、領収書管理などさまざまな事務作業をサポートしてくれる事務スタッフと一緒に仕事をしてきました。取引社数が多く、発注頻度も金額もさまざまで、外回りをしていることが多いAさんにとって、優秀な事務スタッフは売上金額を左右する大事な存在です。事務スタッフは昔から新卒採用ではなく、拠