有名人インタビューがあるなら、無名人インタビューがあってもいいんじゃないか――。そんな思いから、「無名人インタビュー」と称して一般人へのインタビューを行っている栗林康弘（qbc）さん（@unknown1ntervu）。【写真】主宰者が大切にする「5つの想い」2020年の活動開始以来、1300名以上の人生を聞き続けてきた。なぜ、栗林さんは見ず知らずの人の人生に耳を傾けるのか。そして、他人の人生を知ることの面白さはどこにあるの