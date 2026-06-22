イタリア発のファッションブランド「アンテプリマ（ANTEPRIMA）」創業者で、クリエイティブ・ディレクターの荻野いづみさんが6月23日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。【写真】ワイヤーバッグの「アンテプリマ（ANTEPRIMA）」創業者の荻野いづみさん東京都生まれの荻野さんは20代を専業主婦として過ごしましたが、30代で香港へ移住してファッション界のビジネスを経験した