唯一無二のターボエンジン＋6速MTBEV（バッテリー電気自動車）でありながら航続距離は二の次で、走る楽しさを重視したことと、圧倒的な補助金額で話題を集めているホンダの新型コンパクトスポーツ「スーパーワン」。確かに今までの国産BEVでは存在しなかった唯一無二のキャラクターと、往年のホンダの名車である「ブルドッグ（シティターボII）」を思わせるスタイルは話題となるのも仕方ありません。【画像】超カッコいい！ こ