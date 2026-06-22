全長5130mmの大型ボディと洗練されたデザイン中国のEV市場では国内メーカーの勢いが一段と強まっています。価格競争だけでなく、先進技術や車内のデジタル体験でも中国勢が存在感を高めており、海外メーカーにとっては厳しい状況が続いています。そうしたなかで注目を集めているのが、トヨタが中国市場向けに投入した新型電気自動車「bZ7」です。発売からわずかな期間で大きな反響を呼び、中国ユーザーから高い関心を集めてい