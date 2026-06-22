NHK連続テレビ小説『風、薫る』第13週「白日の夢」第61話が6月22日に放送された。ついに全26週の折り返しを迎え、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）がトレインドナースとしてのスタートを切った。 参考：『風、薫る』第62話、りん（見上愛）たちの初めての給料日がやってくる 講義と実習で合わせて2年の学びを終え、看護婦養成所を卒業したりんたち。はじめは7人だったが、家庭の事情や自分の意志で3人が別の道