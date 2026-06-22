岡山市は、中東情勢によるエネルギー価格高騰の影響を受ける中小企業などを支援する費用を追加した補正予算案を示しました。 【写真を見る】【岡山市】中東情勢によるエネルギー価格高騰の影響を受ける中小企業などを支援約4000万円の補正予算案 6月補正予算の追加提出分は、一般会計と事業会計を合わせた4700万円です。国の重点支援地方交付金を活用し中東情勢の影響を受ける市内の中小企業の資金繰りを支援する