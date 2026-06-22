私はカオリ（46歳）。夫のユウイチ（46歳）は、社交ダンスの講師をしている義両親から「いずれ教室を継いでほしい」と言われたそうです。そして25年ぶりに社交ダンスに復帰した夫は、週末になるたびに練習すると言って教室へ泊まり込むようになりました。しかもその深夜の練習は、昔パートナーだった元カノのスズカさんと一緒にしているというのです。夫は「社交ダンスの世界のため」と主張してきますが、私はなかなか不安が拭えな