桑田佳祐が、6月24日にリリースするシングル『人誑し / ひとたらし』のリリースを記念して、ライブセレクション特別番組『TAISHITA presents 桑田佳祐 Play Back Live～夏祭りツアー直前SP～』を6月25日20時より自身の公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開する。 （関連：宮本浩次、桑田佳祐、稲葉浩志……ソロとしても活発に活動するトップシンガーたち） 5月にプレミア公開された番