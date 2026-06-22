岡山後楽園は、先月（5月）25日と26日に1羽ずつ生まれたタンチョウのヒナの名前の募集をきょう（6月22日）から始めました。 【写真を見る】誕生したタンチョウのヒナ2羽の名前を募集！9月15日まで【岡山後楽園】 タンチョウのヒナは、岡山県自然保護センターから譲り受けた有精卵を岡山後楽園のタンチョウが代りに抱く「托卵」の方法で生まれました。後楽園でのヒナの誕生は2年連続です。 名前の応募方法は？ 名前の募集