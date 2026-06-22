ふわふわ生地にあんやクリームを詰め、ちいかわ型に焼き上げた「ちいかわ焼き」は、6月29日（月）から、夏季限定メニューの提供を開始する。【写真】夏にぴったり！「ちいかわ焼き」新商品3種詳細■季節感あふれる味わい今回登場する夏季限定メニューは、暑くなるこれからの季節にぴったりな「バニラ」「カレー」「レモン」の3種類を用意。モモンガ型の生地には、すっきりとした甘さのバニラ風味と、乳のコク深さが広がる