神戸市水道局は今夏、地下約50メートルにある大容量送水管や水質試験所など、普段は関係者以外立ち入ることのできない施設を小中学生向けに特別公開する。家庭や学校で蛇口をひねれば当たり前のように出てくる水。その裏側では、水の安全を守るための水質検査や、浄水場、送水管など大規模なインフラの維持管理が日々行われている。今回の「水道局裏側体験ツアー」では、そうした“水道の舞台裏”を実際に見て、学べる機会とな