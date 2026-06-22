低気圧の影響で、山形県内は雨のところが多くなっています。きょうはこの後も雨となる見込みです。 【写真を見る】西置賜に「レベル2土砂災害注意報」県内はこのあとも雨今週は曇りや雨の日が多くなる見込み（山形） 現在の山形市です。雲が厚く張り、雨が降っています。 山形地方気象台によりますと、前線を伴った低気圧が日本の東にあって、東へ進んでいます。 また、別の低気圧が日本海にあって東南東へ進んでいます。こ