きのうからきょうにかけ、山形県内ではクマの目撃が相次いでいます。 【写真を見る】小学校や住宅周辺にも…きのうから今朝にかけ県内各地でクマ出没県などが注意呼びかけ（山形） 山形市では工業地帯近くの河川敷で目撃され、市が注意を呼び掛けています。 山形市によりますと、きょう午前６時ごろ、山形市下椹沢の河川敷でクマ１頭が目撃されました。 クマの体長はわかっていませんが、反田橋の上流で右岸の排雪場付近にい