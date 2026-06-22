山形県内で「日本郵便」を名乗る不審な電話が確認され、警察が注意を呼びかけています。 【写真を見る】「日本郵便」名乗り家族構成など聞き出す不審電話…特殊詐欺の前兆か山形市で相次いで発生 警察によりますと、今月２０日の午前９時ごろ、山形市に住む７０代の女性の自宅の固定電話に「日本郵便」を名乗るものから電話があったということです。 その人物は「郵便物を届けるにあたって住所の確認です」「住所、氏名、生年