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■台風7号(メーカラー) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年6月22日9時45分発表気象庁 22日9時の実況種別 台風大きさ -強さ 非常に強い存在地域 フィリピンの東中心位置 北緯17度30分 (17.5度)東経127度55分 (127.9度)進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)中心気圧 95