＜ニチレイレディス最終日◇21日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞イ・ミニョン（韓国）、吉〓マーナと史上最長2時間6分、最多7ホールにわたるプレーオフでミニョンに惜敗した大出瑞月の表情は、どこか晴れやかだった。「ビックリ。長かったですね。体の疲労はマックス。もう今すぐ寝たい」。大出節で振り返った激闘は、最後まで見せ場たっぷりだった。【写真】穴がでっかいこれが大出の