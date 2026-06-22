小柄な体からは想像できないほどの飛距離を誇るドラコン女子。最長337ヤードの記録を持つプロドラコン選手・梅田日陽に、右手を使って飛ばす方法を教えてもらった。【連続写真】卓球のように右手を返してハイドローを打つドラコン女子の300ヤードスイング◇◇◇「腕を使わず、体を回す」という教え方もありますが、私はあまりそれを意識していません。腕を振らないことで振り遅れてしまい、かえってボールがつかまらなくなる