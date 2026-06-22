＜マイヤーLPGAクラシック最終日◇21日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞6月21日は父の日。優勝スピーチでその話題を自ら切り出すと、笑顔を見せていた山下美夢有の目に涙が浮かんできた。【写真】同期もタレント揃い山下美夢有のプロテスト合格直後が“初々しい”「（父・勝臣さんは）現地には来られなかったけど、こうして優勝を届けることができてよかったです」。声を詰まらせながら、感謝の想