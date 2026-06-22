＜マイヤーLPGAクラシック最終日◇21日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞イングランドのロティ・ウォードとのプレーオフを制し、米ツアー通算3勝目を挙げた山下美夢有は、優勝賞金として48万7500ドル（約7848万円）を獲得した。これにより、今季獲得賞金も128万5327ドル（約2億693万円）まで上積み。計354万5888ドル（5億7088万7968円）を稼いだ昨シーズンに続く100万ドル突破も達成した。【写真】同