＜全米オープン最終日◇21日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞65位から出た松山英樹は巻き返しを狙ったが、1バーディ・4ボギーの「73」とスコアを伸ばせず。トータル14オーバー・65位タイで4日間を終えた。【写真】注目！ 松山英樹のインパクト後の顔の向き現地時間午前9時18分にティオフ。午前中は比較的穏やかなコンディションだったが、後半は風速6〜14mphの風が吹いた。ホールアウト後のイン