国内女子ツアー第15戦「ニチレイレディス」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。【写真】これは驚き！14歳アマチュアの“直ドラ”インパクトがスゴい今大会で1年8カ月ぶりの優勝を果たしたイ・ミニョン（韓国）が1800万円を獲得。今季通算を3225万6785円として、33位から14位にランキングを上げた。プレーオフで敗退し2位に入った大出瑞月と吉〓マーナが790万円を加算し、それぞれ72→44位（1242万333円）、130→58位（