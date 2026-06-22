雑誌『ALBA』の読者に実施した「一緒にお酒を飲みたい女子プロは？」というアンケート。多数の票やコメントが寄せられたなか、栄えある1位に選ばれたのは渋野日向子だ。【ランキング】初優勝した居酒屋の看板娘もランクイン！ 一緒にお酒を飲みたい女子プロ1位〜10位【1位】渋野日向子「第2回 一緒にお酒を飲みたい女子プロランキング」堂々の1位に輝いたのは渋野日向子。前回の2位からトップに躍り出た。2019年の全英女子オープン