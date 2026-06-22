愛知県田原市でトウモロコシの収穫が始まっています。 【写真を見る】6月上旬の台風で一度倒れても…｢よく頑張ってくれた｣ トウモロコシの収穫始まる 愛知･田原市 田原市の彦坂航さんの畑では、6月中旬からトウモロコシの収穫が始まり、22日も朝6時前から作業が行われました。 6月上旬の台風でトウモロコシが倒れる事態に ことしは昼夜の寒暖差がしっかりあったため、甘くおいしく育ったということです。しかし6月上旬の台風で