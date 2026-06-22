小泉進次郎防衛大臣が21日、自身のXを更新。「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表対チュニジア代表戦をテレビ観戦した際の写真を投稿した。【写真】気になる！小泉進次郎が活躍喜んだ選手とは投稿された試合観戦オフショット先日、オランダ戦をオランダ大使館で観戦した際は、「サッカーワールドカップの日本・オランダ戦が2-2の引き分けに終わり、大臣同士でお互いの代表チームの素晴らしい闘いぶりを称え合いま