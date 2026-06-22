大阪府岸和田市の府営住宅の6階から植木鉢を落とし、通行人を殺害しようとしたとして66歳の女が逮捕されました。 殺人未遂の疑いで逮捕されたのは岸和田市荒木町に住む韓国籍で無職の金正順容疑者（66）です。金容疑者は21日午後5時半ごろ、住んでいる府営住宅の6階の廊下から陶器製の植木鉢を落とし、住宅の敷地内を歩いていた住人の女性（76）を殺害しようとした疑いが持たれています。 警察によりますと植木鉢は女性から3メ&#