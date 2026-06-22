俳優の井桁弘恵（29）が22日までに自身のインスタグラムを更新。「サッカー FIFAワールドカップ2026」で日本代表対チュニジア代表戦を観戦したオフショットを公開した。【写真】女神すぎる笑顔…スタンドから試合を見守った井桁弘恵井桁は今回、日本テレビ中継のスペシャルナビゲーターを務め、現地リポートも注目を集めたが、自身のSNSでは「本当に貴重な時間を過ごさせていただきました」と振り返った。また試合については「