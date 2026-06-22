◇W杯北中米大会1次リーグG組エジプト 3―1 ニュージーランド（2026年6月21日バンクーバー）エジプトが4度目の出場で、待望のW杯初勝利を挙げた。ニュージーランドに3ー1の逆転勝利。導いたのは今大会の主役の1人でもあるFWモハメド・サラー（リバプール）だ。序盤はニュージーランドに押し込まれる展開となった。前半15分に失点。だが後半にエンジンが懸かった。13分にMFジコが頭で合わせて同点。そして22分、ジコのヒ