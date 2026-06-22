【ロサンゼルス＝平地一紀】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２１日（日本時間２２日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｈ組のスペイン（世界ランキング２位）はサウジアラビア（同６１位）に完勝した。ウルグアイ（同１６位）とカボベルデ（同６７位）は互いに譲らず引き分けた。Ｇ組のベルギー（同９位）とイラン（同２０位）は無得点のドローだった。（世界ランキングは１１日時点）ウルグアイ２―２カボベルデカボベ