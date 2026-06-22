◇W杯北中米大会1次リーグG組ニュージーランド 1―3 エジプト（2026年6月21日カナダ・バンクーバー）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグG組の第2戦が21日（日本時間22日）に行われ、4大会ぶり3度目出場のニュージーランド（FIFAランキング80位）はエジプト（同29位）に1―3で逆転負けし、勝ち点1のままで同組最下位に転落した。前半は高さを生かして優位に進めた。1メートル91のセンターフォワード、C・ウッド（ノッテ