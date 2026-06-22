押収された人形の骨組みに隠した金地金＝22日午前、東京税関中国から約10億7500万円相当の金地金（約49キロ）を等身大の人形に隠して密輸しようとしたとして、警視庁生活経済課は22日までに、関税法違反（無許可輸入未遂）などの疑いで中国籍の会社役員周建軍容疑者（46）＝千葉県鎌ケ谷市＝ら男女6人を逮捕した。組織的に密輸を繰り返したとみて調べる。6人の逮捕容疑は共謀して1月6日、人形3体の骨組みの中に棒状の金地金38