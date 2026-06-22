週明けの日経平均株価は一時1500円近く上昇し、初めて7万2000円を超えました。取引時間中の最高値を6営業日連続で更新しています。【映像】初めて7万2000円を超えた日経平均日経平均は小幅に下落して取引が始まったものの、間もなく上昇に転じると、19日につけた取引時間中の最高値7万1952円を上回りました。その後もAI・半導体関連企業への期待から上昇すると、一時7万2700円台まで値上がりしました。午前の終値は先週末よ