ドジャースの大谷翔平選手が日本時間20日、自身のインスタグラムを更新。第2子誕生を報告しました。英文で「私たちは、人生におけるこの素晴らしい日を共に過ごせることを、再び心から喜んでいます。無事に生まれてきてくれてありがとう。この道のりを通して私たちを支えてくださったすべての方々に、心からの感謝を申し上げます」と連名でコメントしました。そこには3つの画像が添付。長女出産発表の際にも用いられたおくるみから