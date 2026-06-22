金沢市は、路線バスの維持に向け、市内に運転士として移住する人に1人当たり最大100万円の支援金を交付する方針を決めました。この「移住支援金」は、県外から金沢市に移住し、路線バスの運転士として勤務する人が対象で、バス会社の運転士確保を後押します。交付額は、運転士1人当たり40万円で、配偶者や子どもがいる場合は1人当たり20万円を上乗せします。上限額は100万円で、運転士として勤務を始めた年に総額の2分の1、2年目と