ファミリーマートは6月23日、「FAMIMA CAFÉ」のフラッペから、果実感を楽しめる新ラインアップ「味わうごほうびフルーツシリーズ」第1弾「メロンフラッペ」(380円)を全国のファミリーマートで発売する。味わうごほうびフルーツシリーズ○果汁・果肉感にこだわったフラッペが登場本シリーズは、"まるで果実をかじったような味わい"をテーマに、果汁・果肉比率にこだわり、素材本来のみずみずしさや香り、食感を楽しめる"ごほう