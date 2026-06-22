【モデルプレス＝2026/06/22】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性歌謡グループ・モナキのじん、サカイJr.、ケンケン、おヨネが22日、「ファミマのフラッペ『味わうごほうびフルーツ』発表会・試飲会」に登壇。ひやっとしたエピソードを明かした。【写真】TikTok大バズで社会現象になった純烈の弟分グループ◆モナキがひやっとしたエピソードファミリーマートの人気商品「FAMIMA CAFE フラッペ」シリーズから、果実感