【モデルプレス＝2026/06/22】乃木坂46が2026年7月22日に42枚目となる最新シングル「是非に及ばず」をリリース。このたび、シングルのジャケットアートワークが公開された。【写真】23歳乃木坂メンバー、ミニ丈で美脚披露◆乃木坂46、ジャケットアートワーク公開今作のビジュアルコンセプトは「眩光（げんこう）を探して」。巨大な花を眩い光・太陽の象徴として散りばめ、その下に集うメンバーの姿を撮影したジャケットアートワー