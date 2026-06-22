岐阜県高山市で、初夏を彩る色鮮やかなスイレンの花が見頃を迎えています。高山市清見町にある大谷しだれ桜公園。200株ほどのスイレンの花が、広さ150平方mの池の水面を白やピンクに彩っています。優雅に泳ぐ錦鯉と一緒に楽しめるこの美しい景観は、池の清掃や鯉の餌やりなどを行う地元の人たちの手によって大切に守られています。スイレンの花は日の出とともにゆっくりと開き始め、午前10時からお昼ごろにかけて見事な大