【モデルプレス＝2026/06/22】タレントの辻希美が6月21日、自身のInstagramを更新。自宅で開催された誕生日の集まりの様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】39歳5児のママタレ「お家にこんなに大勢入るのすごい」豪華有名人集結の誕生日パーティー◆辻希美、豪華メンバーの誕生会公開辻は、「時差投稿になりますが 先日6月17日に39歳になりました」と報告し、自宅でのパーティーの様子を投稿。夫の杉浦太陽をはじめ、くわばた