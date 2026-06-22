東かがわ警察署 妻を転倒させて頭を殴りけがをさせたとして、東かがわ市のアルバイト従業員の男（63）が、22日、傷害の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は21日午後10時30分ごろ、自宅で妻（54）の両肩を両手で押して転倒させたうえ、頭部を殴って約7日間の治療を要するけがをさせた疑いが持たれています。 警察の調べに対し、男は「押して転倒させたことは間違いない。転倒させたときに棚に頭をぶつけてけが