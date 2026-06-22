準優勝を報告する大倉浩睦選手 香川県庁 聴覚に障害がある選手が競う「デフサッカー」のワールドカップに出場した高松市出身の大倉浩睦さんが、池田知事に準優勝を報告しました。 大倉浩睦さんは高松市出身の20歳で、生まれつき聴覚に障害があります。 大倉さんは小学1年生の時にサッカーを始め、現在は高松大学のサッカー部でプレーを続けています。 5月セルビアで行われた23歳以